A Firenze temperature oltre i 38 gradi

Firenze si prepara ad una nuova ondata di caldo. Oggi e domani la temperatura sarà già più alta della media ma con massime – 35 gradi oggi, 34 gradi domani – che comunque non portano particolare preoccupazione, anche per il grado basso di umidità. Mentre da martedì e per diversi giorni la situazione tenderà a peggiorare e si arriverà a sfiorare anche i 38 gradi, dati non certo in linea col mese di giugno. Andiamo per ordine. Oggi la massima sarà di 35 gradi e il Lamma riporta questa temperatura intorno alle ore 17. Allo stesso orario di domani ci sarà un grado in meno, dunque 34 gradi. Entrambi i giorni le temperature, nonostante siano più elevate per essere il 21 e 22 giugno, saranno comunque "sopportabili". Va detto che in serata, a partire dalle ore 20, i valori resteranno alti: saremo intorno ai 30-31 gradi, per poi scendere di qualche grado a partire dalle 23. "Non c’è un eccesso per le prossime 48 ore e anche poi per lunedì – si spiega dal Lamma – Tuttavia vediamo una situazione che potrà decisamente peggiorare da martedì in poi. Ci aspettiamo per diversi giorni una nuova ondata di calore, con temperature fisse al di sopra dei 36 gradi e che addirittura potranno toccare i 37 e 38 gradi". E dunque è molto probabile che vengano emesse nuove allerte meteo. Resta da seguire il decalogo per cercare di "soffrire" meno: tra i consigli uscire di casa nelle ore meno calde, indossare un abbigliamento leggero, rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro, ridurre il livello di attività fisica, bere con regolarità.

Niccolò Gramigni