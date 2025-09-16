Omaggio al grande regista David Lynch

EMPOLISerata interamente dedicata a David Lynch quella odierna a Empoli. Si parte alle 18.30 alla libreria Libri & Persone di via del Giglio nel centro storico della città, con la presentazione del saggio di Valerio Monacò intitolato "David Lynch – Il tempo del viaggio e del sogno". Una monografia che è un vero e proprio viaggio nella vita, negli ideali e nella poetica del cineasta americano, che racconta di un cinema narrato e vissuto come pura esperienza sensoriale. Valerio Monacò, nato a Potenza, è un giornalista e critico cinematografico freelance, che oggi collabora con testate nazionali e organizza rassegne cinematografiche e lezioni di storia del cinema. Alle 21.30 al cinema teatro Excelsior spazio spazio invece alla proiezione del film "Velluto blu", a cura dell’associazione Il Culturale Cine Club Empolese, gioiello di David Lynch con Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper e Laura Dern. Pellicola che gli valse la candidatura come miglior regista agli Oscar 1987. Il titolo originale è tratto dall’omonima canzone di Bobby Vinton, cantata nel film da Isabella Rossellini (nella foto). La trama vede protagonista Jeffrey Beaumont, un giovane studente che indagando personalmente su un macabro ritrovamento, scopre che nella sua cittadina esiste un ignobile mondo sotterraneo fatto di violenza, sesso, traffico di droghe e poliziotti corrotti.