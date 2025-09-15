Real Cerretese, un punto per cominciare bene

Lucchese

0

Real Cerretese

0

LUCCHESE: Milan, Venanzi, Mauro (88’ Russo L.), Palo, Rotondo, Santeramo, Bartolotta (71’ Maggiari), Sansaro (76’ Russo C.), Piazze, Picchi (71’ Palma), Caggianese (65’ Galotti).

Allenatore: Pirozzi.

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto, Pievani (46’ Bargellini), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara, Bouhafa, Nieri (71’ Volpi).

Allenatore: Petroni.

Arbitro: Rinaldi di Empoli

LUCCA – La Real Cerretese esce indenne dal Porta Elisa al cospetto della blasonata Lucchese.

Finisce a reti bianche l’esordio dei biancoverdi neopromossi in Eccellenza al termine di una gara, per la verità avara di emozioni.

I rossoneri locali creano qualcosina in più, ma Battini deve intervenire solo al 22’ su Piazze in uscita.

Nella prima frazione si registra soltanto un’altra occasione locale con il colpo di testa di Picchi, di poco alto.

I ‘medicei’ si rendono invece pericolosi al 62’ quando Nieri di testa manda di poco alto sopra la traversa. Poi, soprattutto girandola di cambi ed altri due tentativi di testa di Piazze, ma entrambi con poca precisione.

Alla fine quindi il risultato è giusto e rispecchia quanto si è visto in campo, con la squadra di Petroni che torna a casa con un buon punto nella giornata del suo ritorno in Eccellenza.