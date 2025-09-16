L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
CronacaFiascaie, l’antico mestiere rivive nel mosaico dei ragazzi di Cerbaiola
16 set 2025
IRENE PUCCIONI
Cronaca
Fiascaie, l’antico mestiere rivive nel mosaico dei ragazzi di Cerbaiola

Riprenderanno vita, ai lati della fontana pubblica della via, i personaggi che l'hanno abitata: le fiascaie, donne operose che impagliando...

I ragazzi del centro diurno di Cerbaiola al lavoro per la realizzazione dei mosaici che riproducono il lavoro delle fiascaie di Castelfiorentino

Riprenderanno vita, ai lati della fontana pubblica della via, i personaggi che l’hanno abitata: le fiascaie, donne operose che impagliando i fiaschi contribuivano a incrementare le magre risorse finanziare della famiglia. Con la raffinata esecuzione del mosaico ceramico verrà arredata la strada più caratteristica del borgo alto che i castellani conoscono come via dei Preti, ovvero via Forese Adimari. Ma ciò che fa di questo arredo – oltre otto metri di estensione – un’opera ancora più straordinaria è che la realizzazione è stata fatta dall’Associazione I ragazzi di Cerbaiola del centro diurno disabili sulle colline di Empoli, già protagonisti di tanti lavori di arredo di spazi pubblici e scuole. Il Consiglio della Regione Toscana nel 2020 li volle anche premiare con una mostra a Palazzo Bastogi. Dietro a tutto questo ci sono l’arte, la regia e la memoria dell’artista castellana Bruna Scali. A breve i pannelli verranno collocati sul muro di via Adimari. Uno accanto all’altro andranno a rievocare quella piccola storia di vita sociale con quelle donne protagoniste che sulle seggiole basse, per poter rufolare sui monti di sala a terra, sceglievano i fili più adatti per rivestire il fiasco che tenevano sul grande grembiule fra le gambe, girandolo di volta in volta. La stessa Bruna Scali, all’epoca una bambina, è stata diretta testimone e protagonista di quell’operosità realizzando le cordelline che venivano poi cucite al fiasco. "Chi ha vissuto come noi – racconta Scali – una infanzia a far cordelline fra canti, burle e pettegolezzi di giovincelle e vecchie non può dimenticare la vivacità del centro storico, quello più povero e caratteristico, in cui ognuna spronava l’altra ad acquisire perizia nel fare, maturando al contempo la coscienza sociale dei propri diritti. Una storia lunga e intrecciata come le strisce della sala che si cuciva intorno a quella pancia di vetro verde". Presto un lungo mosaico ricorderà tutto questo.

