Completato il nuovo spartitraffico

"Sono stati completati i lavori per il nuovo spartitraffico in piazza del Popolo. Un lavoro che consentirà un migliore accesso all’area di parcheggio limitrofa consentendo sia l’uscita che l’accesso dalla. Ora i lavori si sposteranno nuovamente in via Sonnino". Lo ha fatto sapere un paio di giorni fa il sindaco Alessio Mugnaini (nella foto), in merito allo stato d’avanzamento del progetto di ripavimentazione e pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino partito nei mesi scorsi ed andato avanti in piena estate (con una serie di modifiche alla viabilità). Il piano non è rientrato fra quelli finanziati nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana ma l’intenzione dell’amministrazione era comunque quella di andare avanti e così è stato: non potendo contare sul contributo di 472mila euro che l’ente aveva richiesto in fase di partecipazione al bando regionale, l’opera sarà finanziata con circa 590mila euro con risorse comunali. L’area oggetto di intervento ha una superficie di 4500 metri quadrati: l’idea, com’è ormai noto, è quella di pedonalizzarla per renderla maggiormente fruibile dall’utenza e ridurre l’inquinamento da traffico veicolare (corredandola inoltre con un progetto di "street art"). Stando infine al programma, le operazioni continueranno adesso in via Sonnino. E dopo l’estate, a cominciare indicativamente dal prossimo ottobre, gli operai arriveranno a lavorare in via Roma. "Via Roma e via Sonnino diventeranno aree pedonali riqualificate con pavimentazione in pietra – ha chiosato Mugnaini – quindi era necessario garantire l’accesso al parcheggio di Piazza del Popolo".