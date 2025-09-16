La crisi non molla la pelletteria. Anche se Mipel è andato bene. Il nodo? La frenata del lusso

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Empoli
CronacaLa crisi non molla la pelletteria. Anche se Mipel è andato bene. Il nodo? La frenata del lusso
16 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
Il primo semestre 2025 del comparto e i dati emersi da Fiera Milano: ecco quali prospettive ci sono

Bene Mipel. Ma il lusso resta in crisi e i numeri del settore con cui il comparto è entrato in fiera non sono ancora soddisfacenti. La crisi si è solo alleggerita dopo un primo semestre preoccupante. Nei primi sei mesi del 2025, il fatturato della pelletteria – è stato reso noto – è sceso del 6,9%. Le vendite sul mercato interno si sono ridotte del 2,2%, mentre l’export nei primi 5 mesi ha visto una diminuzione del 7,5% in valore e un calo del 3% in volume (espresso in chilogrammi). Il calo dell’export verso la Francia (-3,8% in valore) fotografa la crisi del lusso. Positivo – si apprende – il lieve recupero della Germania (+1,1%), significativo il trend di Emirati Arabi (+35,7%), Qatar (+49,9%) e Turchia (+16,7%). Rimane in forte difficoltà l’Asia: Giappone -11,1%, Corea del Sud -13,4% e Cina -28,8%. Stabile il flusso verso gli Usa.

La fiera. Micam, evento per le calzature e MIpel, il salone internazionale della pelletteria e degli accessori moda, si sono chiusi a Rho Fiera Milano con 20.362 visitatori, il 57% dall’estero e il 43% dall’Italia. I visitatori provenivano da 126 paesi, con la partecipazione più forte da Spagna, Germania, Francia, Polonia, Cina, Giappone, Nigeria e Sud Africa, dimostrando il potere delle fiere nel creare reali opportunità di business, ulteriormente amplificate dalle sinergie di questi eventi simultanei. Gli eventi hanno presentato le collezioni primavera-estate 2026 di oltre 1.000 marchi, tra cui brand sia italiani che internazionali.

Micam e Mipel – è emerso – continuano ad andare avanti insieme, confermandosi punti di riferimento strategici per i rispettivi settori, nonostante le incertezze legate all’attuale contesto economico e politico, e nonostante la programmazione anticipata di questi eventi rispetto al tradizionale calendario Fashion Link Milano. Questa sinergia tornerà nel 2026. L’edizione di settembre è stata anche l’occasione per celebrare la 100a edizione di Micam. Per celebrare questo traguardo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo, nell’ambito della collana "Eccellenze del Sistema Produttivo e del Made in Italy". La prossima edizione di Micam 101 e Mipel 129 si svolgerà a Rho Fiera Milano dal 22 al 24 febbraio 2026. Quando il settore spera di essere dentro una nuova ripresa.

C. B.

