La crisi non molla la pelletteria. Anche se Mipel è andato bene. Il nodo? La frenata del lusso

Bene Mipel. Ma il lusso resta in crisi e i numeri del settore con cui il comparto è entrato in fiera non sono ancora soddisfacenti. La crisi si è solo alleggerita dopo un primo semestre preoccupante. Nei primi sei mesi del 2025, il fatturato della pelletteria – è stato reso noto – è sceso del 6,9%. Le vendite sul mercato interno si sono ridotte del 2,2%, mentre l’export nei primi 5 mesi ha visto una diminuzione del 7,5% in valore e un calo del 3% in volume (espresso in chilogrammi). Il calo dell’export verso la Francia (-3,8% in valore) fotografa la crisi del lusso. Positivo – si apprende – il lieve recupero della Germania (+1,1%), significativo il trend di Emirati Arabi (+35,7%), Qatar (+49,9%) e Turchia (+16,7%). Rimane in forte difficoltà l’Asia: Giappone -11,1%, Corea del Sud -13,4% e Cina -28,8%. Stabile il flusso verso gli Usa.

La fiera. Micam, evento per le calzature e MIpel, il salone internazionale della pelletteria e degli accessori moda, si sono chiusi a Rho Fiera Milano con 20.362 visitatori, il 57% dall’estero e il 43% dall’Italia. I visitatori provenivano da 126 paesi, con la partecipazione più forte da Spagna, Germania, Francia, Polonia, Cina, Giappone, Nigeria e Sud Africa, dimostrando il potere delle fiere nel creare reali opportunità di business, ulteriormente amplificate dalle sinergie di questi eventi simultanei. Gli eventi hanno presentato le collezioni primavera-estate 2026 di oltre 1.000 marchi, tra cui brand sia italiani che internazionali.

Micam e Mipel – è emerso – continuano ad andare avanti insieme, confermandosi punti di riferimento strategici per i rispettivi settori, nonostante le incertezze legate all’attuale contesto economico e politico, e nonostante la programmazione anticipata di questi eventi rispetto al tradizionale calendario Fashion Link Milano. Questa sinergia tornerà nel 2026. L’edizione di settembre è stata anche l’occasione per celebrare la 100a edizione di Micam. Per celebrare questo traguardo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo commemorativo, nell’ambito della collana "Eccellenze del Sistema Produttivo e del Made in Italy". La prossima edizione di Micam 101 e Mipel 129 si svolgerà a Rho Fiera Milano dal 22 al 24 febbraio 2026. Quando il settore spera di essere dentro una nuova ripresa.

