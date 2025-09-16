Lavori in centro, avanti tutta. Intervento su via Roma: "Cantiere con imprevisti"

"Le operazioni stanno andando avanti. I lavori su via Roma, in particolare, riprenderanno il mese prossimo". Il sindaco Daniele Vanni si è così espresso in merito allo stato del cantiere "Vinci Immaginari Futuri, il cantiere da oltre tre milioni di euro che vedrà fra le altre cose la realizzazione una nuova pavimentazione in Piazza della Libertà (con sistemazione dei muretti) la realizzazione di un percorso pedonale protetto la risistemazione dell’incrocio a lato della chiesa (con installazione di dissuasori, la creazione di un punto panoramico in via Rossi e la riqualificazione dell’area verde della Pinetina della doccia. Gli ultimi sviluppi risalgono alla scorsa settimana, con un nuovo accordo tra il Comune e l’impresa edile che sta occupandosi delle operazioni in quanto "in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuove lavorazioni non previsti nel progetto principale" (stando a quanto si legge nel verbale della determina) anche se le modifiche apportate "non comportano aumento o diminuzione dell’importo del contratto" e non sono quindi previsti ulteriori esborsi.

Nell’ambito del cantiere, che ha suggerito di anticipare alle prime settimane di luglio la scorsa edizione della Festa dell’Unicorno, è stato previsto anche un nuovo parcheggio da circa 70 posti di di via dei Martiri (con annesso rifacimento del marciapiede). Un argomento affrontato di recente anche in consiglio comunale: la consigliera di Fratelli d’Italia Manuela Mussetti aveva presentato, ad esempio, pochi mesi fa un’interrogazione per chiedere all’amministrazione di fare il punto dell’operazione. Già in quell’occasione, il sindaco Vanni aveva confermato come i lavori fossero iniziati con alcuni giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia a causa di problematiche relative allo stato dei sottoservizi.

"Inutile nasconderlo: questo è il cantiere che ha riscontrato più imprevisti e disagi rispetto agli altri che abbiamo in corso – aveva ricordato nelle scorse settimane il primo cittadino, anticipando poi quelli che saranno i prossimi sviluppi del maxi-cantiere – piazza Guazzesi e l’ultimo tratto di via Roma saranno sistemati nel mese di ottobre concordando con i commercianti la data di inizio lavori. Successivamente saranno installati i nuovi arredi, la nuova illuminazione e ampliata l’area verde. L’inaugurazione della strada è prevista per l’aprile del 2026". E a corredare il tutto, la statua di marmo raffigurante Leonardo da Vinci che sta realizzando l’artista Filippo Tincolini.

G.F.