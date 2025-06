La Taric e gli indennizzi in Consiglio. L’opposizione chiede chiarezza su recupero evasione e deduzioni

La Taric e l’Indennità di Disagio Ambientale per il biodigestore di Casa Sartori saranno oggetto di discussione anche della prossima seduta del consiglio comunale, che dovrebbe tenersi nella serata di dopodomani. Due le interrogazioni sull’argomento protocollate infatti nei giorni scorsi da Luciana Morelli, Andrea Migliorini, Camilla Martelli, Simone Abati e Roberto Dani, consiglieri del gruppo di minoranza Montespertoli di Tutti.

Per quanto riguarda la prima interrogazione, l’opposizione parte dall’arrivo delle prime bollette relative al primo trimestre 2025 specificando come "nelle fatture stesse non vi è riportata la voce di detrazione IDA, a differenza delle fatture Taric del 2024". L’Indennità di Disagio Ambientale per l’appunto, che nel bilancio di previsione per l’anno in corso ammonterebbe a 520mila euro. Montespertoli di Tutti chiede insomma conto della mancata deduzione IDA dalle fatture della Taric 2025, ricordando come nel bilancio del Comune l’importo dell’Indennità da utilizzare per ridurre le tariffe delle utenze domestiche ammonti a 367mila euro.

La seconda interrogazione riguarda invece il recupero coattivo della Tari, ossia le bollette non pagate dagli utenti: gli esponenti della minoranza chiedono al sindaco e alla giunta comunale quale sia la somma che il Comune di Montespertoli preveda di recuperare, chiedendo quindi di illustrare "la previsione di entrata per recupero evasione Tari anno 2025, la previsione di questa da destinare a riduzione della Taric e in quali voci di bilancio sono riportati".