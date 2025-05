Calano le bollette della Tari: "Ora lottiamo contro l’evasione"

Tassa sui rifiuti più leggera nel 2025. Nel consiglio comunale di mercoledì 21 maggio sono state approvate le scadenze Tari per l’anno 2025 e, con una nota di aggiornamento al Piano economico finanziario del servizio rifiuti 2022-2025, il consiglio ha approvato anche le tariffe Tari per quest’anno. I due punti sono stati illustrati dall’assessore al bilancio Ambra Torresi. "Calano le bollette Tari per cittadini e imprese – comunica l’assessore Torresi –. Ora l’obiettivo è la lotta all’evasione". Le tariffe Tari per l’anno 2025, approvate nell’ultimo consiglio, diminuiscono del 4,6 per cento per le utenze domestiche e del 2 per cento per le utenze non domestiche. "Questo taglio premia la buona amministrazione di centrodestra in tema di rifiuti – evidenzia l’assessore al bilancio –, correlata a un buon andamento della raccolta differenziata che supera il 70%. Le ragioni di questo netto miglioramento sono riscontrabili principalmente sia, appunto, nei dati della differenziata, sia nell’aumento di due coefficienti determinanti, fra cui – spiega Torresi – la vendita di materiali a seguito della differenziata e la vendita di energia, che hanno permesso una maggior quota di ricavi destinati a ridurre il fabbisogno tariffario coperto dalle utenze, in un’ottica di equità e beneficio collettivo. Obiettivo di questa amministrazione – prosegue Torresi – è, inoltre, ridurre l’evasione, aumentando le entrate e diminuendo i costi di gestione. Per questo motivo – annuncia – l’ufficio tributi, sta lavorando alacremente per internalizzare il servizio di bollettazione e riscossione della Tari che porterebbe a maggiori entrate e minori spese". Si tratta di un’operazione che ha lo scopo di riportare all’interno degli uffici comunali la gestione della Tari, dall’emissione delle bollette alla riscossione, ora gestita da Alia servizi ambientali. Sul recupero evasione, l’assessore anticipa: "Seguirà nei prossimi mesi un invito diretto alla cittadinanza ad auto dichiarare la propria posizione, prima di dare il via al recupero evasione da parte del Comune. Ci riteniamo soddisfatti del cammino intrapreso, che apporterà benefici per la collettività e una netta riduzione dei costi di gestione. Abbiamo una chiara visione ambientale – conclude Torresi - e i numeri pian piano ci stanno dando ragione".

Le tariffe Tari sono state approvate con 11 voti favorevoli (tutta la maggioranza) e 5 contrari (tutta l’opposizione). Approvate a maggioranza anche le scadenze Tari per il 2025, stabilendo le date del 30 giugno, 31 ottobre e 31 dicembre. La votazione sulle scadenze Tari ha registrato 12 voti favorevoli (la maggioranza più Silvia Pieri di Agliana in comune, all’opposizione) e i quattro consiglieri del Pd contrari. Piera Salvi