"Bollette Tari poca chiarezza e nuovi rincari"

"Tari più salata", annuncia Noi per Capannoli e Santo Pietro Belvedere che passa all’attacco ora che sono arrivati gli avvisi di pagamento: "Subito notiamo che si parla di acconto Tari e che il saldo per il periodo luglio-dicembre sarà inviato successivamente – si legge in una nota –. Ad oggi i cittadini non conoscono l’importo totale da pagare e questa confusione genera, furbescamente, l’illusione che ci sia stata una diminuzione della tassa invece che di un aumento". La lista ricorda di aver sollecitato la giunta su questo tema già nelle settimane scorse, in consiglio: "Perché l’amministrazione non ha mai valutato la possibilità di cambiare il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per avvalersi di un operatore più conveniente? – si legge –. Quale analisi comparativa dei costi è stata fatta per continuare a rimanere con Geofor? Domande, come sempre del resto, che non hanno avuto risposta".

"La decisione di approvare le tariffe Tari senza considerare alternative più vantaggiose e senza coinvolgere i cittadini nel processo decisionale, evidenzia un approccio autoritario, autoreferenziale e poco partecipativo – prosegue la nota – che si traduce di fatto in un servizio più costoso per i cittadini. A cosa serve portare nel palazzo comunale una preziosa realizzazione artigianale come la libellula della sostenibilità, destinata ai comuni aderenti alla rete dei comuni sostenibili, con tanto di cartello ad inizio paese? E’ solo propaganda politica? – è l’affondo –. Questa situazione appare come il risultato di una strategia politica poco orientata al benessere dei cittadini e volta solo a mantenere uno status quo che non risponde più alle reali esigenze della nostra comunità".