San Giovanni, Tari puntuale: l’ok delle associazioni di categoria sul periodo di sperimentazione

Arezzo, 10 giugno 2025 – In merito alla nuova modalità di raccolta dei rifiuti TARI PUNTUALE promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, le scriventi Associazioni accolgono con soddisfazione la decisione di promuovere un periodo transitorio di sperimentazione fino al 31/12/2025 e consentire, ad imprese e famiglie, di prendere le misure ad un meccanismo complesso che cambia, in un’ottica virtuosa, le modalità di raccolta dei rifiuti.

"Rimangono tuttavia alcune perplessità procedurali che hanno determinato un diffuso malcontento e che dovranno essere riviste in modo da rendere il periodo transitorio di sperimentazione funzionale a migliorare il sistema ipotizzato.

E’ indispensabile, infatti, riavviare un percorso di ascolto e concertazione con le Associazioni datoriali in modo che possano essere prese in esame gli aspetti problematici più controversi e che vengano accolte, con buon senso e flessibilità da parte dell’Ente Gestore, le osservazioni degli operatori economici al fine di evitare che la Tari Puntuale, da strumento virtuoso di raccolta dei rifiuti ed efficientamento ecologico ed economico, si trasformi in un meccanismo tortuoso da indurre comportamenti opposti agli obiettivi che – tutti – ci prefiggiamo".