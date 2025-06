Nel 2026 arriva la Taric. Nuove tariffe sui rifiuti. Ecco quali sono le novità

Anche Bagno a Ripoli passa alla Taric, la tariffa corrispettiva da pagare per lo smaltimento dei rifiuti. Fino a tutto il 2025 sarà in vigore la "vecchia" Tari, calcolata sulla superficie del luogo in cui si vive; dal 1° gennaio varierà in base ai conferimenti e svuotamenti che ogni utente effettua nel trimestre di fatturazione. Un cambiamento importante di abitudini e anche di soldi che coinvolge oltre 12 mila utenze domestiche e non domestiche, variando anche il calendario di raccolta a cui cittadini, negozi e imprese ormai sono abituati. Proprio per affrontare la rivoluzione del rifiuto, da luglio Alia e Comune attiveranno uno sportello informativo dove rivolgersi per ricevere indicazioni e ritirare i nuovi kit per la raccolta differenziata: sarà aperto dal 14 luglio al 27 settembre in via di Campigliano accanto all’Ecocentro di raccolta.

Non solo. Alia invierà a tutti gli utenti una comunicazione ed organizzerà una serie di incontri pubblici a partire da settembre. la prima sarà il 18 settembre alle 14,30 in sala consiliare dedicata ad aziende, attività produttive, commercianti; la successiva sarà invece per le utenze private, il 2 ottobre alle 18 alla Casa del Popolo, piazza Umberto I 13 di Grassina. Ne seguiranno altre. Per attivare la nuova tariffa i cittadini dovranno dotarsi di nuovi contenitori e sacchi per la raccolta, corredati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in uso dovranno essere restituiti ad Alia. È possibile fissare anche la consegna dei nuovi cassonetti a domicilio. La riconsegna dei vecchi contenitori potrà essere effettuata entro il 31 dicembre.

Manuela Plastina