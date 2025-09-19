Incidente-choc all’incrocio, giovane in gravi condizioni

Empoli, 20 settembre 2025 – Un impatto tremendo. Un’auto che colpita violentemente si ribalta, l’altra che per la botta si accartoccia. Dentro le lamiere contorte ci sono due coniugi, la moglie di 78 anni alla guida e il marito di 84 al suo fianco. All’interno dell’abitacolo sottosopra un 28enne di Sesto Fiorentino.

È lui ad avere avuto la peggio nel tremendo incidente avvenuto all’incrocio tra via XI Febbraio e via Bellini ieri, poco dopo le 13.30. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Centro traumatologico ortopedico dell’ospedale fiorentino di Careggi con trauma cranico e cervicale. Gli altri due feriti sono stati invece trasferiti in codice verde al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.

Secondo una prima ricostruzione, la Ford Fiesta con a bordo i due coniugi non avrebbe rispettato lo stop in fondo a via Bellini procedendo dritta verso via XI Febbraio. In quel preciso momento il destino dell’anziana coppia si è incrociato con quello del 28enne, che alla guida di una Fiat Panda stava transitando proprio su via XI Febbraio. Lo scontro è spaventoso e inevitabile.

L’utilitaria è stata sbalzata finendo con le ruote in aria, mentre l’altra vettura si è fermata dall’altra parte della strada vicino al marciapiede.

Sul posto sono accorse subito diverse persone richiamate dalla botta tremenda, che si sono subito attivate per allertare i soccorsi. Oltre all’automedica sono sono arrivate un’ambulanza della Misericordia di Empoli, un’altra delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e una terza della Croce Rossa italiana di Certaldo. Le condizioni del giovane conducente sono apparse subito molto critiche tanto che una volta stabilizzato è stato deciso il suo immediato trasferimento verso la struttura ospedaliera fiorentina.

Marito e moglie, invece, sono stati affidati alle cure del pronto soccorso empolese. Nell’impatto hanno riportato ferite lievi. Sul posto, per agevolare i soccorritori sanitari nella presa in carico dei feriti rimasti incastrati nelle vetture, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente se ne sta occupando la polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Irene Puccioni