Amicizia e sport Baby calciatori crescono

I sorrisi dipinti sui volti di bambini e genitori è la soddisfazione più grande per la società Gavena Giovani, al termine del Camp Football Giovanni Galli. Uno stage gratuito per migliorare la tecnica calcistica senza tralasciare l’aspetto educativo fondato su solidi valori come onestà, educazione, rispetto ma soprattutto amicizia, fondamentali per la formazione della personalità dei ragazzi. A condurre il camp è stato mister Alessandro Galassi, allenatore toscano che vanta importanti collaborazioni con società professionistiche tra le quali Brescia, Fiorentina e Lazio. Ogni pomeriggio di lavoro in campo con i bambini è stato organizzato secondo il metodo "job-rotation", che consente al piccolo calciatore il raggiungimento di miglioramenti in tempi molto brevi, attraverso una combinazione tra tecnica calcistica e nozioni tattiche che tiene conto dei punti di forza di ciascun baby calciatore, curando però allo stesso tempo quelle che sono le sue aree di miglioramento. Assai coinvolgenti, con il divertimento come filo conduttore, le varie esercitazioni proposte per stimolare i piccoli ‘aspiranti’ calciatori. "Ringrazio tutta la dirigenza della Società Gavena Giovani per l’ottima accoglienza che ci ha riservato, in particolare il direttore sportivo Vito Stefanelli per la sua competenza e per aver organizzato ottimamente questo stage – ha commentato Galassi durante la consegna degli attestati a tutti i bambini –. Inoltre dedico a mio nome e a nome di Giovanni Galli un ringraziamento speciale al presidente Paolo Bartolozzi e al vicepresidente Franco Orsucci che hanno creduto e voluto con grande convinzione la realizzazione di questo stage. Durante la premiazione finale con consegna degli attestati un bambino mi ha chiesto ’ritornerete?’ e io gli ho risposto ’se la società Gavena Giovani vuole, saremo presenti’, perché sognare da soli serve, ma quando si sogna insieme come in questo stage è la nuova realtà che si avvicina".

Intanto domani pomeriggio il campo sportivo di Gavena tornerà ad animarsi per la terza edizione del Memorial Cristina Chini, il cui ricavato sarà donato all’Associazione Italiana Ricerca contro il Cancro. A sfidarsi, a partire dalle 15, sul rettangolo verde saranno le due squadre di casa, il Gavena (amatori Uisp) e il Gavena Giovani (Terza Categoria Figc).

Simone Cioni