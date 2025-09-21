Il corteo pro-Palestina. In centinaia per strada

"In Palestina stanno avvenendo i crimini più gravi e impuniti del nostro tempo e chi tace è ormai palesemente complice del governo assassino di Israele. Per questo continuiamo a restare solidali con il popolo palestinese e la sua eroica resistenza. Manifestiamo contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza".

Un messaggio netto e chiaro quello che hanno gridato forte le centinaia di persone che ieri pomeriggio hanno sfilato in corteo da piazza della stazione al centro empolese. "Decine di migliaia di civili uccisi, soprattutto bambini, infrastrutture distrutte, ospedali e scuole bombardati, fame usata come disumana arma di guerra. Ci troviamo davanti a crimini disumani e intollerabili: eppure i governi occidentali - Italia in primis - continuano a girarsi dall’altra parte". Un silenzio e un’ipocrisia che, secondo gli organizzatori, grida vendetta, mentre si predicano diritti umani selettivi: "In questo contesto, assume un valore straordinario la missione della Global sumud flotilla che cerca di rompere l’assedio illegale di Gaza portando aiuti umanitari e, soprattutto, un messaggio di solidarietà e resistenza".

"Vogliamo dire no al genocidio in Palestina – la voce di chi ha manifestato –, vogliamo denunciare la complicità del governo italiano e degli altri governi occidentali, vogliamo sostenere la missione della Global sumud flotilla, esempio concreto di solidarietà internazionalista".

Alle 19.30 alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo e hanno raggiunto il bar Cristallo in via Tinto di Battifolle. Obiettivo: protestare contro lo staff per l’evento di campagna elettorale ospitato il 16 settembre con l’europarlamentare leghista Roberto Vannacci. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe acceso fumogeni e intonato cori verso il personale al lavoro - senza entrare nel locale -, sotto gli occhi vigili delle forze dell’ordine che hanno contribuito a mantenere calma la situazione scongiurando il rischio di eventuali contatti tra le parti. "Una contestazione legittima, senza conseguenze", dal punto di vista dei manifestanti. L’evento però ha scatenato dure critiche da parte della Lega, in primis nella persona del candidato castellano alle Regionali Angelo Fiore che ha parlato di "un atto violento e fascista". Al momento non si registrano denunce. Da quanto appreso in serata, la proprietà del noto bar valuterà il da farsi dopo aver approfondito i contorni dell’episodio.