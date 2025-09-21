Ubriaco travolse 16enne in moto. Il risarcimento arriva dopo sei anni

Montelupo Fiorentino, 22 settembre 2025 – Dopo quasi sei anni di attesa, è arrivata la sentenza per l’incidente che la sera del 29 agosto 2019 sconvolse una comitiva di una dozzina di ragazzi a Montelupo Fiorentino. Un sedicenne, mentre rientrava in scooter insieme agli amici sulla Tosco Romagnola, venne travolto da un’auto piombata nella corsia opposta come un ariete. Alla guida c’era un 46enne di Vinci scoperto poi essere in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti “tra lo 0,8 g/l e l’ 1,5 g/l”, e per di più senza assicurazione.

L’impatto fu violentissimo e fece temere il peggio ai soccorritori del 118: tre motorini finirono a terra e il ragazzo in questione riportò lesioni gravi, tra cui la frattura del gomito e una profonda ferita alla gamba. Dopo un’operazione chirurgica e lunghi mesi di riabilitazione, riuscì a guarire, “ma con cicatrici permanenti e la rinuncia a una vacanza estiva con la famiglia, momento di serenità”, si legge nella sentenza recentemente depositata. Le immagini registrate da una telecamera comunale e le testimonianze degli amici non hanno lasciato dubbi al Tribunale di Firenze che ha riconosciuto la piena responsabilità del conducente dell’utilitaria. La giudice Liliana Anselmo ha condannato l’uomo e il Fondo di garanzia per le vittime della strada a risarcire il giovane con 21.283,66 euro più interessi, coprendo spese mediche e danni morali. Le spese processuali, oltre 5mila euro, sono state poste a carico dei convenuti.

Un caso che richiama l’attenzione sull’importanza di guidare in sicurezza e che restituisce, almeno in parte, giustizia a un ragazzo e alla sua famiglia, segnati per sempre da quella notte d’estate. L’incidente, del resto, destò molto clamore nella comunità montelupina che si strinse idealmente in un abbraccio solidale attorno allo sfortunato centauro.

Elisa Capobianco