Empoli, grave incidente in centro. Scontro tra due auto: i feriti estratti dalle lamiere

Empoli, 19 settembre 2025 - Paura in via XI febbraio a Empoli per un incidente che ha coinvolto due auto mandando in tilt il traffico delle 14 e tenendo con il fiato sospeso quanti hanno assistito alla 'scenografica' carambola. L'impatto è stato violento e una delle due macchine ha finito per cappottarsi. La scena ha fatto temere il peggio.

L'allarme al 118 è stato immediato con la Centrale sanitaria che ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli, una delle Pubbliche Assistenze riunite di Castelfiorentino, un'India con infermiere del 118 a bordo e un'automedica. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare duro per liberare i feriti dalle lamiere, mentre la polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa si occupava di gestire la circolazione e quindi di effettuare i rilievi del caso.

Il bilancio finale: un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito al Cto di Careggi per il forte trauma cranico e cervicale, in codice rosso.Le altre due persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate invece in codice verde all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e stabilire le eventuali responsabilità.