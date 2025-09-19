Formarsi e informarsi a ogni età. Ripartono i corsi della “Rea.Net“

Formarsi e informarsi sono strumenti efficaci sempre, anche quando si è adulti e si pensa di non avere più molto da imparare. La Rete REA.net - Biblioteche lungo l’Elsa e l’Arno comunica la partenza del progetto “REAlizza il futuro - Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net”, un’iniziativa dedicata alla promozione dell’educazione permanente dei cittadini maggiorenni e adulti residenti nel territorio della rete documentaria. Ripartono i corsi dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025. Si spazierà dal benessere e la cura di sé, alle lingue, alla conoscenza del digitale con un occhio anche alle tematiche trasversali dello sviluppo sostenibile, dell’ambiente e del riconoscimento e uso delle informazioni. Grazie alla collaborazione delle tredici biblioteche aderenti alla Rete REA.net (Empoli capofila del progetto, Castelfiorentino, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montespertoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce Sull’Arno, Vinci), verranno offerti corsi di formazione diversificati e mirati a soddisfare i fabbisogni del territorio.Il progetto è finanziato dalla Regione nell’ambito “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”.

Per informazioni sui corsi, è necessario contattare lo 0571 757948 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Per la pre-iscrizione ai corsi, invece, è necessario scrivere al seguente indirizzo [email protected] con oggetto: “Titolo del corso + Nome partecipante”. L’email dovrà pervenire almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso prescelto. Numero massimo di partecipanti è 10 e il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 5. Il progetto si articola in diverse aree tematiche, tra cui:

Competenze Digitali : percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze dei cittadini.

: percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze dei cittadini. Competenze Linguistiche : percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze linguistiche.

: percorsi formativi per favorire e potenziare le competenze linguistiche. Competenze Trasversali e di Cittadinanza: percorsi di literacy; percorsi di cittadinanza, percorsi per il benessere dei cittadini.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’inclusione delle persone con disabilità, alla non discriminazione, alla promozione delle pari opportunità e della parità di genere, in linea con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Per conoscere il calendario completo delle attività si possono contattare le bibliolteche e il sito di REA.net