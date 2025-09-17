Corsi di autodifesa e yoga. Arti marziali gratis e per tutti: "Al via tre mesi di lezioni"

Imparare a difendersi. Serve sicurezza. Ed è importante. A Terricciola c’è un corso gratis aperto a tutti. Corsi di autodifesa. Ma anche yoga. E’ ul progetto "Stili di vita", un percorso gratuito dedicato al benessere, alla crescita personale e alla consapevolezza. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Il Grappolo d’Oro con il patrocinio del Comune. Il progetto si svolgerà da settembre a dicembre. Tre mesi di attività pensate per corpo e mente, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per prendersi cura di sé, rafforzare la fiducia in sé stessi e affrontare le sfide quotidiane con maggiore sicurezza. "Stili di vita" combina due discipline complementari: il Wing Tsun, per apprendere tecniche di autodifesa e sviluppare disciplina e sicurezza, e lo yoga, per favorire equilibrio, consapevolezza e armonia interiore. Tre mesi di corsi, e un unico obiettivo: offrire a tutti gli strumenti per migliorare la propria qualità di vita e vivere un autunno all’insegna del benessere e della comunità.

I corsi di Wing Tsun, arte marziale cinese, prenderanno il via domani e si terranno ogni martedì e giovedì alle 21 nei locali di via Tommaso Gherardi del Testa 66. I corsi sono rivolti a bambini, giovani e adulti e puntano a fornire capacità concrete di autodifesa e strumenti per rafforzare l’autostima. Il Wing Tsun non è solo una tecnica di difesa personale. È un percorso di crescita che aiuta a migliorare concentrazione, autocontrollo e consapevolezza dei propri punti di forza. Ogni lezione combina esercizi fisici e pratiche di autodifesa, contribuendo a rafforzare il corpo, incrementare sicurezza e affrontare con tranquillità. Le lezioni di yoga inizieranno mercoledì 24 settembre alle 19 e si svolgeranno ogni mercoledì fino a dicembre, sempre nei locali di via Tommaso Gherardi del Testa. Condotte dall’insegnante Elena Brini, le sessioni sono incentrate su consapevolezza del corpo, cura di sé e miglioramento della qualità della vita. Due opportunità: lo yoga offre momenti di pausa e rigenerazione, mentre il Wing Tsun rafforzerà l’autostina e farà crescere le capacità di difendersi.

C. B.