Il progetto Cortenuova e Roma City . Unione di forze per Inclusive Impact

Cartina alla mano sono 279 i chilometri che separano Cortenuova, frazione di Empoli, dal Riano Athletic Center, quartier generale del Roma City posto sulla sponda del Tevere alla periferia nord-est della Capitale. Distanza di fatto azzerata dopo che il club empolese è entrato a far parte del progetto Inclusive Impact, promosso dal sodalizio laziale, come società gemellata. Un accordo che unisce due realtà sportive animate dalla stessa passione e dedizione e che rappresenta una grande opportunità per entrambe le società, che potranno così scambiare esperienze, conoscenze e valori, arricchendosi reciprocamente.

"Siamo pienamente soddisfatti di questo gemellaggio", hanno dichiarato il direttore generale del Cortenuova, Tommaso Pepe e il direttore organizzativo del Roma City, Giorgio Abeni, già project manager di Brescia, Carpi e Modena. "Ho conosciuto Abeni quando ho affiliato il Giovani Calcio Vinci al club gialloblù emiliano e negli anni siamo rimasti sempre in buoni rapporti – prosegue Pepe –, poi quest’anno mi ha contattato per propormi questa collaborazione ed eccoci qua. Il Roma City è una società con una grande storia e tradizione e siamo onorati di poter condividere questo percorso insieme. Tra l’altro può usufruire di un impianto di assoluto livello, tanto che questa estate è stato scelto da De Zerbi per la preparazione pre-campionato del suo Marsiglia".

Al centro del progetto ci sono formazione, scouting ed eventi rivolti ai vari tecnici, dirigenti e atleti. "Al momento non abbiamo il settore giovanile – conclude il direttore Pepe – ma contiamo di partire a gennaio con open day e istruttori qualificati, per poi indirizzare i ragazzi man mano che crescono verso il calcio a 11 o il futsal".

Soddisfatti infine sia il presidente romano Tonino Doino sia il massimo il massimo dirigente empolese, Christian Pieri. Il primo ha avuto parole di grande apprezzamento per i toscani, riconoscendone valori e impegno. "Il Cortenuova – ha detto – è una società con una grande passione e dedizione, siamo felici di poter collaborare e scambiare esperienze". Pieri, da par suo, considera questo gemellaggio sportivo una bella opportunità di crescita per entrambe le società. "È un importante passo avanti – ha commentato – per lo sviluppo del calcio e della cultura sportiva nelle due città".

Si.Ci.