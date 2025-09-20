Referendum: "Fare chiarezza su sedi di seggio"

Il Comitato Trasparenza per Empoli torna a far sentire la propria voce sul referendum Multiutility, sollevando dubbi e chiedendo chiarimenti sul nodo delle sedi elettorali. "Uno dei motivi – ricordano i promotori – per cui avevamo proposto l’accorpamento del referendum comunale alle elezioni regionali stava proprio nella difficoltà di reperire spazi adeguati per tutte le sezioni, non sempre nella disponibilità dell’amministrazione".

Nei giorni scorsi, spiegano, con "stupore" sarebbe emerso che il Comune avrebbe già comunicato ai presidenti delle 42 sezioni i luoghi individuati, "come se fosse tutto deciso". Una scelta giudicata "scorretta dal punto di vista istituzionale e irrispettosa verso lo Statuto e i 4mila cittadini firmatari".

Il comitato mette in guardia da possibili riduzioni: "Se le sedi passassero dalle 22 ordinarie a un numero inferiore, gran parte degli elettori dovrebbe spostarsi in auto, con disagi e rischi soprattutto in caso di maltempo". La consultazione, ricordano, si terrà domenica 9 novembre in un’unica giornata, dalle 8 alle 23.

Secondo i promotori, le sezioni non dovrebbero scendere "sotto i due terzi delle abituali", considerando la conformazione del territorio e le frazioni. E respingono eventuali giustificazioni: "L’amministrazione si è assunta la responsabilità politica di non accorpare il voto alle regionali – si legge nella nota del Comitato –, non può ora accampare scuse sulla disponibilità degli spazi".

Il Comitato ha dunque richiesto al sindaco un incontro urgente: "La distribuzione delle sedi non può essere decisa unilateralmente. È una questione di trasparenza, di democrazia e di sostanziale rispetto dello Statuto".