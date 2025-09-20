Duro scontro Mantellassi-Masi sulla Conferenza paesaggistica

È stato un confronto acceso quello andato in scena in Commissione ambiente a Empoli tra il sindaco Alessio Mantellassi e Leonardo Masi, capogruppo di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli. Per quasi mezz’ora i due si sono fronteggiati in un duro botta e risposta, dopo la domanda di Masi all’architetto Parlanti in merito all’urbanizzazione del territorio "concordata o meno con la Regione".

A innescare la scintilla, il riferimento di Masi a un verbale della prima Conferenza paesaggistica regionale nel quale l’ente chiede ulteriori approfondimenti circa superfici e perimetri. "Io ho il resoconto – ha detto –: la conferenza di pianificazione si è tenuta una sola volta, non è finita". Mantellassi ha subito chiesto chiarimenti: "Quel documento non è ancora pubblico, da dove proviene?". L’oppositore ha replicato di averlo ricevuto da un accesso agli atti effettuato in Regione, senza però rivelare il nome della persona che glielo ha passato.

Il sindaco ha insistito sulla necessità di "trasparenza e correttezza istituzionale", sottolineando che non si può discutere in commissione di un documento non condiviso con tutti i consiglieri. Masi ha continuato a preservare l’anonimato della fonte, fornendo soltanto il numero di protocollo del documento regionale. La tensione in aula è salita quando il consigliere ha accusato la maggioranza di "certi atteggiamenti". "Credo che sia un’offesa grave – ha ribattuto Mantellassi, prima di stigmatizzare l’uscita dall’aula dell’esponente di opposizione –: se n’è andato perché non è in grado di sostenere quello che ha detto. Qui nessuno intimidisce: le intimidazioni le fanno i fascisti e la mafia, non chi governa questa città".