Vigor Fucecchio, esordio casalingo. Stasera c’è la Virtus Poggibonsi

Esordio ufficiale casalingo stasera per la Vigor Fucecchio. Alle 22.15 al palazzetto dello sport di Fucecchio arriva la Virtus Poggibonsi per la seconda giornata del girone D della prima fase di Coppa Toscana. Per la squadra di coach Perretta, vittoriosa all’andata con un netto 9-3 sul campo del neopromosso La Sorba, si tratta subito di una sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Anche gli ospiti sono infatti reduci dal successo di settimana scorsa contro il Futsal Sangiovannese. Per l’occasione la Vigor recupera anche bomber Frediani e Gianmarco Magini, che avevano saltato per squalifica la prima partita. Ultimo impegno per entrambe prima dell’inizio del campionato venerdì prossimo con la Vigor che sarà di scena a Lucca. Intanto in questo fine settimana prende il via anche la Coppa Toscana di Serie C2 e per quanto riguarda le due squadre del Circondario impegnate nella manifestazione, inizia subito con il derby. Domani pomeriggio alle 16 al Pala Falcone e Borsellino di Sovigliana a Vinci, infatti, il neonato Cortenuova ospita l’Atletico Fucecchio. Dopo le varie amichevoli pre-campionato anche per le squadre di Rizzatti e della coppia Morelli-Cacace, è giunto il momento di fare sul serio, con la disputa del primo turno di coppa. Le due compagini si ritroveranno poi di fronte anche in campionato visto che sono state sorteggiate nel medesimo girone.