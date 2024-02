Lavoro, 7 consigli per scrivere un curriculum efficace

Firenze, 3 febbraio 2024 - Cos'è il curriculum? E' il biglietto da visita per presentarsi nel mercato del lavoro. Per questo è importante scriverlo nel migliore dei modi, con cura e attenzione. Come si fa? "Il curriculum è la prima cosa che viene vista dal selezionatore e dal datore di lavoro. Deve perciò rappresentare chi lo invia, in modo chiaro e facilmente leggibile. Va scritto pensando chi lo legge e per quale posizione”, risponde Elena Parigi, responsabile area Toscana di Openjobmetis, che condivide sette consigli fondamentali per assicurarsi che il proprio curriculum catturi l'attenzione dei selezionatori e convinca loro della propria idoneità per la posizione desiderata.

1. Pulizia e chiarezza del layout

Un curriculum pulito e ben strutturato è essenziale. Utilizzare modelli professionali come il Canva Template su canva.com o quelli disponibili su Microsoft Word, Enhancv su enhancv.com, o, anche se si ritiene un po’ superato, il modello europeo su europass.cedefop.europa.eu. Lasciare margini, utilizzare caratteri leggibili e dimensioni adeguate.

2. Sintesi efficace

Limitarsi a una o al massimo due pagine A4. Sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed efficace, concentrandosi su ciò che è rilevante per la posizione desiderata.

3. Chiarezza nel contenuto

Comunicare solo le informazioni pertinenti. Nei dettagli sulle lingue, fare riferimento ai livelli riconosciuti A1, A2, B1, B2, C1, C2, anche in assenza di certificazioni.

4. Ordine cronologico

Organizzare le esperienze in ordine cronologico, dalla più recente alla più datata. Utilizzare titoli distinti per ogni sezione del curriculum.

5. Foto professionale

Includere una foto professionale con uno sfondo neutro, evitando occhiali da sole o animali. Sorridere è positivo, ma mantenere un tono professionale, anche nell’abbigliamento.

6. Autorizzazione privacy

Assicurarsi di includere la dicitura necessaria per autorizzare al trattamento dei dati. In mancanza, il selezionatore non può utilizzare il curriculum né contattare il candidato.

7. Lettera di presentazione personalizzata

Scrivere una lettera specifica per ogni candidatura che si invia, dimostrare di avere informazioni sull’azienda e sul lavoro (per avere più informazioni è possibile consultare il sito dell’azienda), scrivere in uno stile chiaro, semplice e breve, descrivere le proprie competenze senza esagerare, specialmente se si ha poca esperienza lavorativa, spiegare cosa si vuole imparare e come questa esperienza ci aiuterà a crescere, usare la lettera per evidenziare le esperienze e competenze più importanti, in particolare se si adattano al lavoro, ringraziare la persona a cui si scrive per il tempo e l’attenzione che ci ha dedicato.