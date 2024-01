Assicuratori, maglieriste badanti con esperienza

Ecco le proposte settimanali che arrivano dai Centri per l’impiego della Regione Umbria. Consulente assicurativo: (gestione rapporti amministrativi tra la propria agenzia, gli assicurati e la compagnia). Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’Università. Luogo di lavoro: Todi. Per candidarsi: inviare CV a [email protected] indicando il codice dell’offerta. Maglierista (luogo di lavoro Montefranco, Terni). Per candidarsi: entro il 19 febbraio inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail a [email protected] indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “ Candidatura offerta 408/24 - pr “.

Badante (assistenza giornaliera a due anziani semi-autosufficienti, località Collazzone). Esperienza indispensabile. Personalmente presso lo Sportello del Lavoro di Marsciano o presso gli altri sportelli del lavoro della Regione Umbria, muniti di cv cartaceo.