Borsa Lavoro. I precolloqui

Il Centro Servizi di Grosseto dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano organizza la "Borsa Mercato Lavoro" che si svolgerà il 6 e il 7 febbraio all’interno della sala Eden, a Grosseto, con orario continuato dalle 10 alle 16.

Per partecipare ci si può iscrivere on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it (dove è possibile consultare le tantissime offerte di lavoro) oppure direttamente i giorni dell’evento alla sala Eden. L’importante novità di quest’anno è che per facilitare ancora di più l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro il Centro Servizi di Grosseto permette ai candidati in cerca di lavoro di sostenere il colloquio di preselezione che consentirà a chi è in cerca di un lavoro nel turismo di essere indirizzato direttamente alle aziende presenti all’evento in cerca di un profilo professionale coincidente con il suo per il colloquio finale e contemporaneamente l’azienda riceverà il curriculum dell’aspirante candidato e lo aspetterà in fiera per il colloquio. Le persone interessate devono però presentarsi entro la fine di questa settimana: il colloquio di preselezione è gratuito.

Per prendere l’appuntamento è necessario andare nel sito www.borsamercatolavoro.it cliccando su "colloquio di pre-selezione", successivamente il candidato si dovrà registrare all’evento e allegare un curriculum vitae in formato pdf. Per maggiori informazioni sia sulla Borsa Mercato Lavoro che sui colloqui è possibile telefonare allo 0564416375 e chiedere di Francesca (e mail [email protected]).