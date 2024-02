Centro per l’impiego. Due open day su turismo e aeroporti toscani

Il Centro per l’impiego di Siena annuncia una serie di iniziative nelle prossime settimane. In particolare l’organizzazione e il lancio di due Open Day per due comparti che sono molto appetibili per chi cerca lavoro. Il 6 febbraio al Centro per l’impiego di Siena e, in contemporanea, anche al Centro di Poggibonsi, un open day per professioni aeroportuali per gli aeroporti di Firenze e Pisa. Si cercano operai di manovra, tecnici del traffico aeroportuale, addetti ai check in negli aeroporti.

Il 13 febbraio si svolgerà nel CPI di Siena e in ogni CPI della provincia una giornata per la raccolta spontanea di candidature di persone interessate a trovare un lavoro nella prossima stagione nella ristorazione e nell’Hotellerie. Il titolo dell’iniziativa è ’Tourism Day’, curriculum e colloqui dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,30.