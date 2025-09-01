Carta “Dedicata a te”: al via il bonus da 500 euro per le famiglie con Isee fino a 15mila euro

Firenze, 1 settembre 2025 – Sono circa 100mila le famiglie toscane, su un totale di 1,3 milioni in Italia, che beneficeranno della carta “Dedicata a te” 2025, il sostegno economico introdotto dal ministero dell’Agricoltura e gestito da Inps e Poste Italiane.

Il bonus prevede 500 euro per nucleo familiare, erogati tramite carta elettronica prepagata nominativa e ricaricabile, destinata esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (escluse le bevande alcoliche).

Come funziona

Non è necessaria alcuna domanda: i beneficiari saranno individuati automaticamente dall’Inps tra i nuclei con Isee ordinario valido fino a 15mila euro e residenza in Italia. Restano esclusi coloro che già percepiscono altre misure di sostegno al reddito, come l’assegno di inclusione o prestazioni di disoccupazione.

Tempi e scadenze

Entro l’11 settembre 2025 l’Inps invierà ai Comuni le liste provvisorie dei beneficiari, che avranno 30 giorni per le verifiche. Le carte saranno poi distribuite negli uffici postali abilitati da Poste Italiane.

Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio. Le somme caricate dovranno essere spese entro il 28 febbraio 2026. I Comuni pubblicheranno sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il messaggio Inps numero 2519 del 1° settembre 2025 disponibile su www.inps.it.