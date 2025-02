Bollette del gas, stangata in arrivo. Quanto si spende in Toscana

Firenze, 28 febbraio 2025 – In queste settimane stanno arrivando le bollette del gas relative ai consumi di dicembre e gennaio e per molte famiglie il conto si sta rivelando particolarmente salato. Secondo l’analisi di Facile.it, il 2025 porterà un rincaro significativo sulle bollette di gas: una famiglia tipo con contratto indicizzato nel mercato libero dovrà affrontare un aumento di circa 250 euro annui. L’analisi è stata effettuata sulla base dell’andamento degli indici Psv e Pun da gennaio a dicembre 2024 e delle previsioni elaborate dall’European Energy Exchange (Eex) per il 2025. Il Psv, punto di riferimento per il prezzo del gas naturale all’ingrosso in Italia, salirà del 37%, passando da 0,39 €/smc a 0,53 €/smc.

La bolletta del gas sarà la più colpita

Facile.it prevede che il rincaro maggiore si registrerà sulla bolletta del gas: per una famiglia tipo, la spesa annua passerà da 1.793 euro del 2024 a 2.044 euro nel 2025, con un incremento di 251 euro. “L’aumento del costo delle materie prime è una brutta notizia per le famiglie che hanno una tariffa a prezzo indicizzato”, spiegano gli esperti di Facile.it. “Il consiglio è di verificare le condizioni della propria offerta e valutare alternative più convenienti sul mercato libero, magari a prezzo bloccato”.

Quanto si spende a Firenze? Le simulazioni

Sul portale offerte di Arera è possibile trovare l’offerta migliore sul mercato libero, a prezzo fisso o variabile. Uno strumento fondamentale per non rischiare di pagare centinaia di euro in più. Ci sono proposte, infatti, che portano la spesa annua per il gas anche oltre i 2.500 euro. Abbiamo fatto delle simulazioni, prendendo in considerazione una famiglia di tre persone che vive in un appartamento di circa 70 metri quadrati a Firenze, con un consumo annuo di 1.475 smc di gas. Questi i risultati.

Prezzo fisso

Nel mercato libero, la migliore offerta è pari a 1.866,57 euro annui. Il costo del gas è di 0,48 euro/smc, con una spesa per trasporto e gestione contatore di 413,51 euro e oneri di sistema di 50,15 euro. Il costo fisso annuo stimato è di 120 euro l’anno. Il prezzo non cambierà per 24 mesi.

Offerta Placet fissa

Le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela, hanno condizioni economiche definite dall’autorità Arera. In questo caso, la spesa annua stimata è di oltre 2.075 euro, con un costo del gas di 0,60 euro/smc.

Prezzo variabile

Una delle migliori offerte indicizzate prevede una spesa annua di 1.966,66 euro, con costo fisso annuale di 58 euro. Il costo per la materia prima gas è di 964,92 euro, con trasporto e gestione contatore pari a 413,51 euro e oneri di sistema di 50,15 euro.

Placet variabile

La spesa minima stimata è di 2.101,16 euro l’anno, con un costo del gas pari al Psv più 0,04 euro/smc. Il costo fisso annuo è di 144 euro. Il costo per stimato per la materia gas naturale è di circa 1.026 euro, 413 euro trasporto e gestione contatore più 50,15 euro di costi di sistema, per una spesa netta stimata di circa 1.490 euro, alla quale vanno sommate 282 euro di imposte.