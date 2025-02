Carnevale 2025: prezzi in aumento per i dolci tipici toscani, ma le vendite restano stabili Rincari medi del 5 per cento. Per un pezzo di schiacciata alla fiorentina ripiena di crema si pagano anche 4,5 euro. La replica delle pasticcerie artigiane: “Aumenti assorbiti per gran parte dalle attività per non gravare sui clienti”