Dolci di Carnevale in Toscana. Dai 'cenci' alla schiacciata fiorentina: quali sono, la storia e le ricette

Firenze, 18 febbraio 2025 – Non è Carnevale senza dolci. Con maschere e coriandoli pronti a colorare piazze e strade, in Toscana non può mancare il loro richiamo goloso. Sono tante le ricette che uniscono gusto e tocco di colori, da realizzare con un pizzico di fantasia. Prelibatezze tutte da gustare che nascono da antiche tradizioni, si preparano secondo ricette tramandate di generazione in generazione, e profumano di farina, zucchero e uova. Le ricette variano di regione in regione a seconda delle tradizioni locali, ma sono tutte accomunate da un’esplosione di gusto e calorie durante il periodo più “grasso” dell’anno. Chiacchere, bugie, frappe, stracci, in Toscana cenci: ognuno ha il suo modo di chiamarle, ma tutte sono delizie per il palato che hanno in comune un unico obiettivo: celebrare la festa più allegra e “grassa” dell’anno con un’esplosione di sapori. Ma a Carnevale anche i primi, e non solo i dolci, possono farla da padrona. Ecco alcune ricette irresistibili e speciali.