Rc Moto, rincari fino al 19% in Toscana. Dove si paga di più

Firenze, 18 giugno 2025 – Non bastano i rincari della benzina che si profilano all’orizzonte per l’aumento del costo del petrolio. A salire è anche il prezzo da sostenere per assicurare un motoveicolo in Toscana. A maggio 2025, rispetto allo stesso mese 2024, l’incremento è del +6,5%, con un premio medio nella regione che sfiora i 285 euro. A rilevarlo è Segugio.it, il portale di comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito.

A livello di province, l’unica a registrare una flessione del costo della Rc moto è Arezzo: scende dell’1,5%, con un premio medio di 222 euro, il più basso in Toscana. A pagare di più sono invece i pratesi. Nella provincia il costo annuo è di quasi 338 euro, oltre 50 euro più alto della media regionale. A Prato l’aumento del premio è a due cifre: +10,9%.

La maglia nera per il rincaro più alto nell’ultimo anno va invece a Siena, con oltre il +19% e 229 euro circa di premio medio. Segue Grosseto (+12,2%, premio quasi 245 euro). A Firenze il rincaro è del 9,3%, con la Rc moto che sale a 324,8 euro di media. A Pistoia l’aumento sfiora il 9%, con premio medio di 306,9 euro. Quindi Lucca (+5,5%, premio medio 253,4 euro), Livorno (+3,1%, 284,1 euro), Massa Carrara (+3%, premio 267,1) e Pisa (+1,5%, premio 246,5 euro).