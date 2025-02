Prodotti di Carnevale non conformi, maxi sequestro e multa a un negoziante

Perugia, 24 febbraio 2025 – Circa 400 prodotti di carnevale non conformi alle normative di sicurezza e potenzialmente pericolosi per la salute dei minori. E’ il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza di Spoleto nell’ambito di un’operazione che aveva come obiettivo principale la verifica circa la regolarità e la sicurezza dei prodotti.

I prodotti non a norma

Le fiamme gialle, durante un controllo effettuato nei confronti di un negoziante di origine cinese con sede a Spoleto, hanno posto l’attenzione su alcuni prodotti e accessori riservati al consumatore finale per riscontrare, tra le indicazioni riportate sulle confezioni, la presenza di irregolarità in violazione dei dettami del Codice del Consumo. In particolare, i finanzieri hanno verificato il rispetto delle normative di settore a mente delle quali tutte le informazioni destinate ai consumatori devono essere necessariamente fornite almeno in lingua italiana. Qualora, invece, vengano utilizzate lingue diverse, la traduzione italiana deve essere ben visibile e leggibile, con caratteri non inferiori a quelli utilizzati per le altre lingue.

All’esito delle attività, sono stati sequestrati amministrativamente circa 400 articoli, tra cui maschere, costumi e accessori, privi di indicazioni in italiano sulla provenienza, sui materiali impiegati per la fabbricazione e sulla eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose e all’ambiente e, pertanto, potenzialmente pericolose. Al trasgressore è stata, altresì, comminata una sanzione amministrativa che varia da 516 a 25.823 euro, da pagare entro 60 giorni.