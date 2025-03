Bollette energia, aumenti in arrivo: in Toscana la spesa media supera i 2mila euro l’anno

Firenze, 10 marzo 2025 – Le bollette dell’energia continuano a pesare sui bilanci delle famiglie toscane. Nel 2024, secondo l’analisi di Facile.it, una famiglia con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata ha speso mediamente 799 euro per l’elettricità e 1.336 euro per il gas, per un totale di 2.135 euro. Se da un lato la bolletta della luce è diminuita del 6% rispetto all’anno precedente, quella del gas ha registrato un incremento del 3%.

Guardando all’andamento nazionale, il 2025 è iniziato con valori allarmanti per i costi energetici, con il rischio di ulteriori aumenti nei prossimi mesi. "Già dal secondo semestre del 2024 i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e secondo le previsioni potrebbero aumentare ancora", spiegano gli esperti di Facile.it, sottolineando l'importanza di scegliere con attenzione il fornitore nel mercato libero per evitare spese eccessive.

I costi dell’energia in Toscana rispetto alle altre regioni

In Toscana la spesa per l’energia elettrica è stata leggermente superiore alla media nazionale (791 euro), mentre quella del gas è in linea con quella rilevata a livello italiano (1.339). Analizzando il periodo tra ottobre 2024 e gennaio 2025, la spesa nella regione è stata di 615 euro, con un aumento del 6,5%, uno dei più alti d’Italia. Ancora più significativo il rincaro della componente gas, che in regione ha toccato l’11,1%. A livello nazionale, infatti, nel quadrimestre preso in considerazione, il costo delle bollette per le famiglie italiane è aumentato mediamente del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il gas ha registrato un rincaro dell’8,3%, mentre la luce è cresciuta dell’1,7%.

In Italia la regione con la bolletta elettrica più alta è stata la Sardegna, dove una famiglia ha speso in media 903 euro. Seguono la Sicilia (848 euro) e il Veneto (833 euro). Al contrario, le bollette più leggere si registrano in Liguria (731 euro), Molise (743 euro) e Abruzzo (757 euro).

Per il gas, invece, la bolletta più salata è stata pagata in Emilia-Romagna, con una media di 1.613 euro all’anno. Seguono Friuli Venezia Giulia (1.608 euro) e di nuovo il Veneto (1.605 euro). Le famiglie più fortunate si trovano invece in Sicilia, con una spesa media di 882 euro, Campania (927 euro) e Calabria (990 euro).

Le previsioni per il 2025 non sono rassicuranti. Secondo Nomisma Energia, la spesa energetica delle famiglie italiane potrebbe crescere del 10%, con un aumento di 216 euro all’anno. Il costo dell’energia elettrica potrebbe salire del 25%, mentre per il gas si prevede un incremento del 4%.

Il bonus bollette da 200 euro: chi ne ha diritto

Per contrastare i rincari, il governo ha introdotto con il decreto legge del 28 febbraio 2025 un bonus bollette da 200 euro, destinato alle famiglie con un Isee fino a 25mila euro. L’incentivo si somma al bonus sociale, portando il contributo totale fino a 500 euro per le famiglie più in difficoltà.