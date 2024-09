Maltempo in Toscana, caduti 150mm di pioggia in 12 ore. La rabbia, i danni e le previsioni per le prossime ore

Firenze, 9 settembre 2024 – All’indomani della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Toscana nella giornata di ieri, domenica 8 settembre, è tempo di bilanci. Secondo il presidente della Regione Eugenio Giani sono caduti circa 150mm di pioggia in 12 ore, il doppio delle precipitazioni medie per tutto il mese di settembre. E i danni non sono mancati, soprattutto in quelle zone, come parte della provincia di Prato e della piana fiorentina, che hanno vissuto nuovamente l’incubo del 2 novembre 2023, quando l’alluvione mise in ginocchio diversi Comuni.

Criticità e problemi anche in Versilia, dove le piogge sono cadute con forza soprattutto nella mattinata di ieri. Una violenta grandinata nella zona di Camaiore ha creato danni e disagi in diverse località, con chicchi grandi come albicocche e diversi vetri delle auto sfondati.

Anche a Pisa e Livorno si sono registrati numerosi allagamenti, con problematiche legate all’acqua negli scantinati e nei garage.