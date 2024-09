Una domenica con l’acqua alla gola. La pioggia si abbatte sulla Toscana. Migliaia di fulmini, grandine e paura

Una domenica di paura, danni e disagi, con le infrastrutture della Toscana messe sotto pressione dalla perturbazione che ha colpito l’intera Regione dalla tarda mattinata di ieri fino alla notte appena trascorsa. Un evento annunciato, tanto che molti Comuni avevano rinunciato alle iniziative della domenica. A Prato, per esempio, è saltato il Corteggio storico per la festa della città. La situazione è andata peggiorando col passare delle ore, costringendo la protezione civile ad ampliare l’allerta arancione sull’intero territorio.

Il caos è iniziato dalla costa, a metà mattina: in due ore – fra le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze – si sono registrati anche duemila fulmini. Allagamenti e disagi fra Livorno e Pisa, dove sono caduti 90 mm di pioggia in un’ora con diversi allagamenti in città e provincia. Una tromba d’aria si è abbattuta sul porto di Piombino e ha rovesciato un gabbiotto della Port Security, dove c’era una guardia giurata rimasta ferita in modo lieve. Altri allagamenti in passeggiata a Viareggio e a Forte dei Marmi: in Versilia fra pioggia, grandine e vento fino a 107 km all’ora, si è avuta anche una tromba d’aria che ha provocato danni ad alcuni stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta. Allagamenti anche lungo la superstrada FiPiLi e code in A1. Sospesa la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Faenza, tra Marradi e Faenza, e attivato un servizio sostitutivo di bus. Voli dirottati e cancellati agli aeroporti di Firenze e Pisa.

Tra i comuni del Fiorentino colpiti dal maltempo c’è stato anche Campi Bisenzio, dove nel novembre 2023 ci fu l’alluvione. Ieri si sono verificati diversi allagamenti in garage e scantinati. In diverse zone di Prato sono stati posizionati sacchi di sabbia per evitare che l’acqua entri nelle abitazioni: 100 sono finiti all’ospedale. Nel Pratese, a Montemurlo (un altro dei Comuni già alluvionati a novembre), sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia in 12 ore e in serata è esondato di nuovo il torrente Stregale, dove una griglia trattiene i detriti trasportati dalla piena e ostruisce il regolare decorso dell’acqua, facendo tracimare l’acqua in alcune zone allagando cantine e scantinati. Il risultato è che sono stati evacuati i piani bassi di alcune case. A Pistoia sono stati chiusi due sottopassi. Forti piogge in serata nel Grossetano, a Follonica e Massa Marittima. E il buio della notte fa tremare molti.