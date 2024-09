Nubifragi, fulmini, grandine e trombe d’aria: la “domenica bestiale” della Toscana

Firenze, 9 settembre 2024 – E’ stata una domenica difficile in Toscana a causa dell’annunciata ondata di maltempo (era stata diramata l’allerta arancione) e le previsioni e le preoccupazioni della vigilia hanno trovato conferma.

Rivivi la diretta di domenica 8 settembre

Quello di domenica 8 settembre è un bollettino di emergenze segnate dal passaggio e dallo spostamento della perturbazione che ha scaricato pioggia, fulmini e grandine (riportando alla mente le alluvioni e gli allagamenti degli anni scorsi), un percorso seguito con messaggi sui social dal governatore della Toscana, Eugenio Giani.

Il maltempo ha condizionato pesantemente anche i voli dagli aeroporti toscani con alcune cancellazioni e dirottamento di voli. Allagata in più punti la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Allagamenti a Firenze in vari punti, come sul lungarno Aldo Moro diventato un fiume, con scantinati allagati, mentre in provincia, a Campi Bisenzio, si è rivissuto l’incubo delle precedenti alluvioni: strade e cantine allagate, l’acqua ha invaso anche alcuni negozi del centro commerciale dei Gigli. Gli allagamenti hanno scatenato il panico, auto spostate su ponti e vie sopraelevate.

Situazione critica in provincia di Prato: una bomba d’acqua sui comuni medicei, mentre a Montemurlo l’esondazione del torrente Stregale ha comportato diversi allagamenti e l’evacuazione di alcune abitazioni al piano terra. In 12 ore su Montemurlo sono caduti più di 100 millimetri d’acqua.

Anche a Massa Marittima, nel Grossetano, secondo quanto reso noto dal governatore Giani, sono caduti oltre 100 mm di pioggia. Forti temporali anche a Castiglione della Pescaia dove i vicoli nella parte alta del paese in alto si sono trasformati in una sorta di torrenti. Allagamenti anche a Marina di Grosseto. Sono stati chiusi alcuni sottopassi a Follonica. Sempre nel Grossetano, a Manciano, chiuse la provinciale 159 e la comunale dei Poderi per caduta di alberi. In provincia di Firenze, si spiega dalla Protezione civile della Metrocittà, qualche «elemento di criticità per ristagno/allagamento aree depresse» nell'Empolese. Attenzione poi sul reticolo minore a Fucecchio Cerreto Guidi e Vinci».

Flagellate un po’ tutte le zone della regione. A Livorno strade e piazze allagate, trasformate in veri e propri fiumi. A Piombino (in provincia di Livorno) una tromba d’aria ha rovesciato un gabbiotto al porto e una guardia giurata è rimasta ferita, fortunatamente non in modo grave.

Pioggia, grandine e anche una piccola tromba d' aria in Versilia con danni ad alcuni stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta. Sempre nel comune di Pietrasanta si è registrata la caduta di piante: la caduta di un albero ha comportato la chiusura della statale Aurelia all'altezza dei Giardini della Versilia: la Protezione civile comunale ha allertato la ditta incaricata per la rimozione e i vigili del fuoco. A Capezzano Pianore e nel comune di Camaiore è caduta copiosamente la grandine accompagnata da una bufera di vento.