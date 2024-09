Maltempo, cade un albero a Barberino Valdelsa. Notte di lavoro per i vigili del fuoco

Barberino Valdelsa (Firenze), 9 settembre 2024 – Nottata di lavoro per i vigili del fuoco del comando di Firenze, impegnati dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana nella giornata di ieri e che non ha risparmiato nemmeno il capoluogo. In totale sono stati 18 gli interventi, anche se non si registrano particolari criticità.

Si segnala soltanto la caduta di una pianta alto fusto nel comune di Barberino Val d’Elsa in Via Strada della Chiara, crollata sulla sede stradale e per il quale si è reso necessario l'intervento della gru vista la presenza di cavi della luce. Presente sul posto anche personale Enel.