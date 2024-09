Tempeste in Mugello. Alberi caduti e frane . Allarme nei sottopassi. Cancellati tutti gli eventi

Dalla Piana al Mugello passando per Bagno a Ripoli: l’allerta meteo di ieri cancella eventi, mette in ginocchio la viabilità con allagamenti e alberi caduti sulle strade.

In molti comuni sono state emesse le ordinanze per le chiusure di parchi e giardini e la sospensione delle attività all’aperto. Così a Bagno a Ripoli il primo cittadino Francesco Pignotti ha dovuto posticipare al 14 settembre il Palio delle Contrade – Giostra della Stella, mentre a Sesto Fiorentino sono stati annullati lo spettacolo della Banda musicale, la tombolata dell’Avis e lo spettacolo pirotecnico, ovvero il gran finale della tradizionale fiera. I vigili del fuoco sono intervenuti per sottopassi allagati e in serata in alcune strade è andata via la luce. Nel comune di Lastra a Signa, sulla statale 67 Tosco Romagnola, in seguito alla bomba d’acqua del pomeriggio sono caduti due alberi ai margini della carreggiata nella zona La Lisca/Masso della Gonfolina. Acqua alta anche nella zona di Ponte a Signa dove sono ancora in corso i lavori per la rampa per attraversare l’Arno. Sottopassi allagati a Calenzano dove sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre e il nucleo sommozzatori. L’allagamento più importante alla Chiosina e acqua alta anche al Pratignone.

In Mugello il maltempo ha provocato una piccola frana nella zona del Carlone, sulla via Bolognese al confine tra i Comuni di Vaglia e Scarperia e San Piero. Allertati carabinieri e personale Anas, il masso e i detriti sono stati poi rimossi e la viabilità è tornata in sicurezza nel giro di poco tempo. Vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per alberi pericolanti sulla provinciale tra Sant’Agata e Galliano e sulla Sp 42 in località Ferracciano tra Borgo San Lorenzo e Luco.

A Borgo San Lorenzo, in località Faltona, un appartamento situato sotto il livello stradale si è allagato a causa di una grata intasata che non permetteva il deflusso dell’acqua. A Barberino di Mugello, in località Andolaccio, infine, un sottopasso si è allagato con alcuni automobilisti soccorsi dai vigili del fuoco.