Notte di tempesta nel Grossetano. Tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti

Grosseto, 9 settembre 2024 – La forte ondata di maltempo che ha colpito la Toscana non ha risparmiato la provincia di Grosseto: nella notte tra l’8 e il 9 settembre non si son fermati temporali, forte vento e pioggia battente. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate tutta la notte, principalmente nella zona nord nelle prime ore del fortunale nei comuni di Follonica e Massa Marittima per allagamenti e dissesti statici, per poi proseguire nel comune di Grosseto per alcuni interventi legati alla caduta di alberi e allagamenti di locali principalmente al piano stradale.

Nel suo percorso verso sud, la perturbazione ha richiesto l’intervento delle squadre nei comuni di Orbetello, Magliano in Toscana , Manciano e Scansano per la rimozione di numerosi rami e piante abbattute sulla carreggiata, su abitazioni e campeggi. A causa del forte vento, si sono registrati anche danni alle coperture di civili abitazioni nel Comune di Manciano in località Sgrillozzo.

Molti gli interventi anche nella giornata di oggi, 9 settembre, su tutta la provincia e principalmente nella zona sud. Per la gestione dei numerosi interventi, le squadre del distaccamento di Arcidosso sono state richiamate in Centrale e si sta attendendo il rinforzo da parte del Comando di Siena al fine di esaurire le richieste di intervento in coda.