Viareggio, passeggiata sott’acqua. Allagamenti per il maltempo

Viareggio, 8 settembre 2024 – Maltempo atteso, violento sulla costa di Viareggio e della Versilia.

Pioggia, grandine e anche una piccola tromba d'aria in Versilia stamani che ha provocato qualche danno in alcuni stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta. Sempre nel comune di Pietrasanta si registra la caduta di piante: un albero, riferisce su Fb l'Amministrazione, ha comportato la chiusura della statale Aurelia all'altezza dei Giardini della Versilia: la Protezione civile comunale ha allertato la ditta incaricata per la rimozione e i vigili del fuoco. A Capezzano Pianore e nel comune di Camaiore caduta grandine e si registrano in alcune strade allagamenti. I vigili del fuoco riferiscono che dalle prime ore di oggi le squadre dei distaccamenti di Pietrasanta e di

Viareggio sono all'opera per evadere le molte richieste di intervento causate dal maltempo che si sta abbattendo sulla costa lucchese. Qualche allagamento e molti alberi abbattuti hanno caratterizzato questa mattina di fine estate: 7 gli interventi conclusi e altrettanti in coda.

Nel primo pomeriggio il Comune di Viareggio ha fatto il punto: allagate parzialmente la passeggiata e la Marina di Torre del Lago, allagate anche via di Montramito e in centro le vie Rosmini, Leopardi, Puccini e Pacinotti: tutte attualmente chiuse al traffico. Problemi anche al sottopasso della tuffatrice. Le squadre della protezione civile sono attive sulle emergenze.

I dati del Centro funzionale della Regione sulle precipitazioni rendono l’idea: sulla costa cade da stamani una quantità impressionante di acqua. In tre ore oltre 50 millimetri di acqua (cioè 50 litri per metro quadrato di terreno) tra Lido di Camaiore e il lungomare di Viareggio; in collina ancora peggio, con 113 mm in sei ore a Vallelunga (Camaiore), 110 mm a Palagnana (Stazzema), 89 a Pietrasanta e 81 a Camaiore.