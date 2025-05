Allerta meteo arancione in Toscana, scuole chiuse e disagi. La diretta

Firenze, 5 maggio 2025 – E’ il giorno dell’allerta meteo in Toscana. Attenzione massima in tutte quelle zone dove il bollettino è di colore arancione. I temporali, anche di forte intensità e accompagnati da colpi di vento grandinate, potranno risultare localmente stazionari, più probabilmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. I cumulati potranno localmente superare 100 mm. Scuole chiuse in molti comuni del Nord Ovest della Toscana.

06:24 Il Consorzio Lamma: "Attenzione alla grandine" "Attenzione anche alle grandinate". E' quanto fanno sapere dal Consorzio Lamma a proposito dell'allerta meteo arancione di oggi, lunedì 1 maggio. Qualche chicco è stato segnalato nelle zone di Impruneta e Scandicci, anche se di piccole dimensioni. 06:09 Forte temporale su Firenze La mattinata si è aperta con un forte temporale sulla città di Firenze, con raffiche di vento molto violente. Piove con grande intensità anche su alcune aree della provincia. Per tutta la giornata e fino alla mezzanotte è in vigore l'allerta arancione 06:09 Allerta arancione a Firenze: i provvedimenti A Firenze un'ordinanza del Comune prevede, dalle 8 alle 24, la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato, e raccomanda «ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili». Ai «gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all'interno di giardini, parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili» si ordina di «garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza». L'ordinanza vieta, in giardini, parchi pubblici ed aree verdi, «lo svolgimento di attività mercatali e di attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili» e «qualunque attività all'aperto». Sarà infine sospesa la fermata 'Cascine’ della linea tramviaria T1. 06:08 Scuole chiuse in molti Comuni della Toscana Scatta la chiusura di molte scuole in Toscana nella giornata di lunedì 5 maggio. Il maltempo e l’allerta arancione hanno portato molte amministrazioni a interrompere le lezioni. Ecco dove gli istituti resteranno chiusi. La chiusura riguarda le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili agli istituti superiori. Approfondisci: Scuole chiuse in Toscana lunedì 5 maggio: ecco dove le lezioni sono sospese 06:06 Giani: "Prestiamo massima attenzione" Prestiamo massima attenzione, il sistema di Protezione Civile della Toscana è pronto ad intervenire in caso di necessità”, fa sapere il presidente Giani. L'allerta arancione è in vigore fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 5 maggio.