Empoli, cade grosso pino in un parco a causa del maltempo

Empoli, 5 maggio 2025 - Sfiorata la tragedia, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. A causa del maltempo e della forte pioggia che sferza la Toscana e anche l’Empolese, un pino alto diversi metri è caduto prorpio a Empoli, nella zona di Ponzano.

Accade in un parco pubblico nella giornata di lunedì 5 maggio, quella dell’allerta arancione per rischio idrogeologico. Tanta paura ma nessuno si è fatto male. In quel momento non c’era gente nel parco pubblico.

Il pino caduto si trova accanto a una panchina. Il parco è non lontano da una scuola. L’albero caduto è stato transennato. Le autorità locali provvederanno adesso al taglio e allo smaltimento. Diversi i casi di pini crollati in questo periodo. A Firenze almeno tre le grosse piante venute giù nelle scorse settimane.

Intanto il maltempo continua. L’allerta arancione in Toscana continua fino a mezzanotte, mentre per la giornata di martedì 6 maggio ci sarà ancora allerta ma gialla.