Empoli in festa per Maria Di Costa che compie 100 anni

Empoli, 4 maggio 2025 – Empoli festeggia una centenaria. Classe 1925, la signora Maria Di Costa spenge cento candeline insieme agli affetti più cari e la città di Empoli si scopre sempre più longeva. Questa mattina, domenica 4 maggio 2025, a portare gli auguri da parte dell’amministrazione comunale è stato l’assessore al commercio del Comune di Empoli, consegnandole un dono floreale e una pergamena in ‘ricordo’ di questo bel traguardo.

La signora Maria, nata a Alessandria della Rocca, provincia di Agrigento, si è poi trasferita con la famiglia, marito e 4 figli, definitivamente a Empoli nel 1961. Un primo momento veramente difficile lo ha vissuto con la perdita del marito all'età di 47 anni. Ma questo dolore l'ha spinta a rialzare presto la testa e ritrovare la forza necessaria per non far mancare niente alla famiglia. La vita non l’ha risparmiata, ha dovuto fare i conti con tante altre difficoltà che ha saputo superare e affrontato tante vicende e dolori di perdite importanti ed è rimasta sempre tutta d'un pezzo! Non si è mai lasciata andare, anzi ha saputo dare la forza a chi gli era accanto con il suo sorriso.

Un faro per la sua famiglia numerosa e una nonna e bisnonna davvero indaffarata: 5 nipoti (Elena, Giancarlo, Natascia, Valentina e Lorenzo) e 3 bisnipoti (Irene, Asya e Matilde). “Donna dalle mille risorse ha supportato la famiglia e cresciuto i suoi nipoti con la giusta autorevolezza, ha saputo dosare amore alla necessaria dose di severità - raccontano le figlie Giusy e Francesca e una delle nipoti, Valentina - Un esempio di vita, con valori solidi e parole sagge per tutti. Una nonna e bisnonna di tempra forte. C'è un segreto per raggiungere questo traguardo? Non uno ma più di uno e si chiamano: coraggio, forza, gentilezza e tanto tanto Amore”.