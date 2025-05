Bomba d'acqua su Firenze. Pioggia, grandine e strade allagate in città

Firenze, 5 maggio 2025 – Forti temporali a Firenze nella giornata di oggi, 5 maggio. Come previsto dall’allerta arancione emanata ieri dalla Regione Toscana, il maltempo non si è fatto attendere e, purtroppo, non accenna ad abbandonare il territorio. Anche nella giornata di domani infatti, è prevista un’allerta gialla su tutto il territorio regionale.

Da questa mattina, con qualche pausa sporadica, la forte pioggia, annunciata da lampi e tuoni roboanti, sta battendo sul capoluogo portandosi dietro i consueti disagi. Strade allagate e traffico a singhiozzo. Sia nella zona sud che in quella di viale Etruria, fino all’ingresso della strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, la viabilità è rallentata a causa della presenza di acqua sulla carreggiata.

Preoccupazione per le zone dove già a marzo il potente nubifragio ha arrecato danni e paura. In quel giorno il Rimaggio esondò a Sesto Fiorentino, mentre a Grassina un fiume di acqua e fango si riversò nei garage e in alcune case. Un vero disastro, in quei giorni, in Val di Sieve fino al Mugello dove le strade interrotte per le frane e gli importanti allagamenti misero a dura prova le vie di comunicazione.