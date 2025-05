Un open day sulla salute. La Misericordia in azione

Per tutti gli interessati al mondo della Misericordia e dei mille servizi che i suoi volontari prestano alla comunità, c’è una piacevole novità: sabato 10 maggio, dalle 10 alle 18, il parco di Serravalle sarà cornice di una giornata dedicata interamente alla Misericordia di Empoli, un open day per venire a scoprire tutte le sfaccettature della Confraternita che ha scelto di dedicare un pomeriggio alla divulgazione e alla testimonianza, per presentare e raccontare le varie aree in cui spazia.

Come detto, la location scelta è proprio Serravalle: lì verrà allestito lo spazio dedicato ai visitatori curiosi, con tanto di point informativi presenti in ogni zona del parco, ognuno dedicato ad una determinata area di operazione della Misericordia: uno per l’area sanitaria, uno per quella sociale, uno per la protezione civile, uno per la formazione e uno per gli ambulatori. In questi point sarà possibile consultare direttamente i volontari che prestano servizio, che sapranno aprire una finestra sul mondo della Misericordia mostrando i mezzi e gli strumenti usati negli interventi: il tutto corredato da attività e giochi per tutte le età, atti appunto ad approfondire le varie tematiche affrontate.

Non solo, nell’area dedicata alla formazione, dalle 10 alle 12.30, si terrà un corso gratuito di disostruzione pediatrica pensato per fornire ai genitori, e a tutti gli educatori, le competenze necessarie per gestire prontamente situazioni di emergenza. L’iscrizione per questo corso sarà possibile accedendo al sito della Misericordia.

Ma non è finita qui, perché oltre alla divulgazione, durante l’evento sarà presente un ambulatorio mobile della Misericordia di Empoli che, grazie al personale sanitario degli Ambulatori Medici, sarà a disposizione dei visitatori per consulenze mediche e screening gratuiti. Maggio, ad esempio, è il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del melanoma, e a tal proposito dalle 15 alle 17.30 sarà possibile sottoporsi a screening e visite dermatologiche gratuite.

Per i più interessati, poi, sarà possibile scoprire come diventare volontari per contribuire in prima persona alle attività, o in alternativa verrà spiegato come aderire alla campagna soci: insomma, 8 ore dove la Misericordia si metterà ancora una volta a piena disposizione dei cittadini per far conoscere tutti i dettagli di quanto viene fatto dalla Confraternita per la comunità, ogni giorno.