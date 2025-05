Meteo, allerta arancione. Temporali forti e vento. Chiusi parchi e giardini

FIRENZEA causa dell’allerta meteo di livello arancione prevista per tutta la giornata di oggi, è stata firmata un’ordinanza che stabilisce la chiusura fino alla mezzanotte di parchi e giardini ad accesso regolamentato, e raccomanda "ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili". Ai "gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini, parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili" Palazzo Vecchio ordina di "garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza". L’ordinanza vieta, in giardini, parchi pubblici ed aree verdi, "lo svolgimento di attività mercatali e di attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili" e "qualunque attività all’aperto". Sarà infine sospesa, sempre dalle 8 alle 24, la fermata ‘Cascine’ della linea tramviaria T1. E’ sarà stato di allerta anche per quanto riguarda il rischio idraulico sul reticolo minore che comprende i corsi d’acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Alla mezzanotte di ieri è scattato il codice giallo (sempre per il rischio di temporali forti e la pioggia), innalzato ad arancione a partire dalle 8 di stamani. L’allerta si concluderà alle 24 dello stesso giorno. La sala operativa della protezione civile del Comune di Firenze sarà in funzione sull’arco completo delle ventiquattro ore e l’attività di monitoraggio continuerà fino a quando le condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.