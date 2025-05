Maltempo e frane, chiusa la statale 66 tra Mammiano e La Lima

San Marcello (Pistoia), 5 maggio 2025 – Ancora frane sulle strade della Toscana. In seguito al maltempo che ha colpito la provincia di Pistoia, Anas ha decretato il blocco della circolazione lungo la statale tra Mammiano e La Lima. Il traffico tra San Marcello e le località di Abetone e Lucca è quindi indirizzato unicamente sulla SP18, che attraversa le località di Spignana e Lizzano. Tuttavia, è consentito il passaggio esclusivamente ai veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate e larghezza non oltre 2 metri. Sono ammessi eccezionalmente il trasporto pubblico locale, i mezzi adibiti a servizi scolastici e quelli di emergenza.

"È fondamentale – si legge in un post del comune di San Marcello Piteglio – che i veicoli con peso e dimensioni superiori ai limiti specificati si astengano dal percorrere questa strada, al fine di non ostacolare il transito sull'unica arteria disponibile per spostamenti essenziali. Il rispetto di queste restrizioni è di importanza vitale per evitare congestionamenti sulla SP18, che costituisce l'unica via di collegamento alternativo autorizzata”.