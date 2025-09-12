Sanità, in arrivo altre assunzioni per vari servizi

CASENTINONuove assunzioni in arrivo in Casentino riguardo alla sanità. A dare la notizia è il consigliere regionale del Pd Vincenzo Ceccarelli. "Dal 15 settembre prenderà servizio un nuovo psicologo – dice – mentre è già in corso lo scorrimento delle graduatorie per la psichiatria e la neuropsichiatria infantile, settori delicati e fondamentali per la salute dei cittadini. Sempre a settembre saranno conferiti due incarichi Sumai per altrettanti psicologi, con un monte ore complessivo di 38 ore, ed è stato bandito un incarico per la ginecologia".

E nei mesi successivi ci saranno anche altre assunzioni per potenziare la sanità in Casentino. "Tra settembre e dicembre sono previste nuove immissioni in servizio grazie allo scorrimento delle graduatorie concorsuali e alla mobilità: 5 infermieri, 3 operatori socio-sanitari, 1 ostetrica, 1 tecnico di laboratorio e 1 amministrativo andranno a rafforzare l’organico delle strutture sanitarie locali. Intanto, sono in preparazione le procedure Start Smart per chirurgia generale, anestesia e pronto soccorso, che si svolgeranno a novembre, nel rispetto dei tempi tecnici di nomina delle commissioni e di convocazione dei candidati. Tutti questi passaggi – sottolinea Ceccarelli – confermano l’impegno costante della Regione per garantire servizi sanitari di qualità a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono. Non è un caso se, mentre a livello nazionale il governo di destra taglia risorse in Toscana si continua a investire, soprattutto nei territori più fragili e periferici. È un segnale di attenzione che dà risposte concrete ai bisogni dei cittadini e valorizza il lavoro degli operatori sanitari".

So.Fa.