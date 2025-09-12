Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaSanità, in arrivo altre assunzioni per vari servizi
12 set 2025
SONIA FARDELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Sanità, in arrivo altre assunzioni per vari servizi

Sanità, in arrivo altre assunzioni per vari servizi

CASENTINO Nuove assunzioni in arrivo in Casentino riguardo alla sanità. A dare la notizia è il consigliere regionale del Pd Vincenzo...

CASENTINO Nuove assunzioni in arrivo in Casentino riguardo alla sanità. A dare la notizia è il consigliere regionale del Pd Vincenzo...

CASENTINO Nuove assunzioni in arrivo in Casentino riguardo alla sanità. A dare la notizia è il consigliere regionale del Pd Vincenzo...

Per approfondire:

CASENTINONuove assunzioni in arrivo in Casentino riguardo alla sanità. A dare la notizia è il consigliere regionale del Pd Vincenzo Ceccarelli. "Dal 15 settembre prenderà servizio un nuovo psicologo – dice – mentre è già in corso lo scorrimento delle graduatorie per la psichiatria e la neuropsichiatria infantile, settori delicati e fondamentali per la salute dei cittadini. Sempre a settembre saranno conferiti due incarichi Sumai per altrettanti psicologi, con un monte ore complessivo di 38 ore, ed è stato bandito un incarico per la ginecologia".

E nei mesi successivi ci saranno anche altre assunzioni per potenziare la sanità in Casentino. "Tra settembre e dicembre sono previste nuove immissioni in servizio grazie allo scorrimento delle graduatorie concorsuali e alla mobilità: 5 infermieri, 3 operatori socio-sanitari, 1 ostetrica, 1 tecnico di laboratorio e 1 amministrativo andranno a rafforzare l’organico delle strutture sanitarie locali. Intanto, sono in preparazione le procedure Start Smart per chirurgia generale, anestesia e pronto soccorso, che si svolgeranno a novembre, nel rispetto dei tempi tecnici di nomina delle commissioni e di convocazione dei candidati. Tutti questi passaggi – sottolinea Ceccarelli – confermano l’impegno costante della Regione per garantire servizi sanitari di qualità a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono. Non è un caso se, mentre a livello nazionale il governo di destra taglia risorse in Toscana si continua a investire, soprattutto nei territori più fragili e periferici. È un segnale di attenzione che dà risposte concrete ai bisogni dei cittadini e valorizza il lavoro degli operatori sanitari".

So.Fa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SanitàAssunzioni