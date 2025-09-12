Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Arezzo
12 set 2025

LUCIA BIGOZZI

Cronaca
12 set 2025
LUCIA BIGOZZI
Cronaca
Lista Giani, una poltrona per tre. Ma alla fine prevale Ciabatti. Sarà il medico a guidare la lista

Il primario brucia sul filo di lana il presidente degli infermieri Grasso e il leader delle civiche Carbini. L’attuale governatore punta a portare in consiglio i suoi fedelissimi. Oggi la scadenza definitiva.

Pierguido Ciabatti guida la lista aretina del governatore Eugenio Giani

La notizia corre da Firenze a tarda sera. Il capolista aretino che guida la pattuglia di candidati in lizza sotto le insegne del governatore Giani, indossa il camice. Ma non è il presidente dell’Ordine degli Infermieri, Giovanni Grasso che per tutta la giornata era stato in lizza per il posto più ambito. Non l’unico, perchè a tallonare Ciabatti e Grasso c’era Francesco Carbini, leader delle civiche valdarnesi. Una corsa a tre. Ultimo miglio al cardiopalma. Riunioni, contatti, proteste, richieste, tavoli che saltano, si ricompongono, si riaggiornano nella lunga notte che chiude la partita delle candidature. Partiti e schieramenti lavorano agli ultimi ritocchi. Tramontata l’idea del primo posto per il consigliere regionale Stefano Scaramelli nella piazza aretina (non ha acceso entusiasmi), ieri si era riaperta la partita tra i nomi in lizza all’ombra della Chimera. Ma a tarda sera, il nome con sigillo da capolista è quello del medico, molto conosciuto in città. Ciabatti è considerato vicino all’area socialista e al governatore Giani. Grasso è espressione della componente cattolico-moderata della lista gianiana mentre Carbini rappresenta il mondo laico, socialista e civico. Una terza che ben completa lo schema e l’identikit della pattuglia in campo. Alla lista del presidente Giani porta il suo valore aggiunto anche +Europa.

Da Arezzo era già partito l’elenco per Firenze dove i vertici regionali hanno lavorato fino a sera per comporre il puzzle delle province, a caccia di compensazioni per tenere saldi gli equilibri della lista che sostiene il presidente uscente e che - è l’obiettivo dichiarato - in ogni "piazza" dovrà puntare al miglior risultato. Anche perchè, filtra dalle fila gianiane, c’è un altro obiettivo politico non dichiarato ma che è possibile leggere in filigrana nello schema dei raporti dentro la coalizione tra Giani e i partiti: portare in consiglio regionale una pattuglia di fedelissimi del presidente. Che in questa tornata elettorale punta anche a rafforzare il proprio consenso al di là dell’appartenenza al Pd e oltre i confini dell’esperimento - benedetto dal Nazareno - del campo largo. Dopo una giornata sulle montagne russe, alla fine Firenze ha deciso chi guiderà la lista aretina del presidente uscente che affronta la competizione con il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi.

Oltre ai tre candidati, nella squadra aretina entrano anche Cortini, consigliere comunale di Cortona, Caterina Mercati da Sansepolcro, e per +Europa sono in campo Elena Bianchi e Sonia Sodo. Dal Valdarno in lizza anche la vicepresidente del consiglio comunale di Terranuova, Sara Kaur. Giochi chiusi.

